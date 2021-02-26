Жителя Воткинска подозревают в поджоге бывшего места работы

45-летнего жителя Воткинска подозревают в поджоге офисного здания по ул. Торфозаводской. Ущерб, нанесенный пожаром, составил 2 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что ранее подозреваемый работал в данной организации. Между ним и руководителем возник конфликт, после чего мужчина был уволен. Подозреваемый решил отомстить, разбил в ночное время окно здания, а затем бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью

По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.