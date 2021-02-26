Спрос на дворников в Татарстане вырос более чем вдвое

В Татарстане спрос на дворников в 2021 году вырос более чем в два раза по сравнению с зимой прошлого года. На них приходится половина от всех открытых вакансий в регионе. Об этом говорится в исследовании платформы по поиску работы Headhunter.

Отмечается, что Татарстан вошел в число регионов, где наиболее остро нуждаются в дворниках. Помимо республики в этот список входят Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Свердловская область.

Всего в России для дворников открыли более 11 тыс. вакансий, что более чем в два раза выше, чем зимой прошлого года.

"Ъ-Казань"