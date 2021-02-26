В двух муниципалитетах Челябинской области отменен режим ЧС

В Брединском и Октябрьском районах Челябинской области снят режим чрезвычайной ситуации в связи со стабилизацией дорожной обстановки, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным ведомства на 9 утра 26 февраля, из снежных заносов эвакуировано 419 автомобилей, необходимую помощь получили 1602 человека, 687 человек направили в пункты временного размещения.

Режим ЧС сохраняется в Локомотивном городском округе, Агаповском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском, Нагайбакском, Нязепетровском, Троицком и Чесменском районах.

Возникшие 23–24 февраля неблагоприятные погодные условия парализовали движение на юге области: транспорт оказался заблокированным в снегу из-за сильной метели.