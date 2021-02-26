Экс-полицейского из Удмуртии будут судить за продажу сведений об умерших

33-летнего бывшего сотрудника полиции из Удмуртии будут судить за получение взяток за продажу сведений об умерших представителю ритуальной службы (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы со штрафом до шестидесятикратной суммы взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Установлено, что в 2019-2020 годах экс-полицейский систематически получал незаконные вознаграждения от представителя ритуальной фирмы. Взамен он предоставлял информацию о фактах обнаружения трупов в Ижевске, их персональных данных и сведений о родственниках. В целом он получил взятки на сумму 190 тыс. руб.