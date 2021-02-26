В Алтайском крае в окончательном чтении приняли закон о статусе педработника

Депутаты заксобрания Алтайского края во втором окончательном чтении единогласно приняли закон «О статусе педагогического работника». «За» проголосовали 58 присутствующих.

«Законопроект предполагает планомерные системные меры по повышению престижности профессии и деятельности педработников. Цель — дальнейшее повышение статуса педработника»,— сказал министр образования и науки края Максим Костенко.

В частности, в рамках нового закона учителя, которые начинают свою профессиональную деятельность, будут приносить клятву.

Педагог, принося клятву, обещает быть честным, справедливым и гуманным, поддерживать и приумножать традиции, сложившиеся в сфере образования РФ и Алтайского края. Также для признания вклада в развитие системы образования учреждается знак отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края».

Представители оппозиции на сессии отметили, что закон не регулирует главный вопрос — увеличение зарплаты учителям. «Когда разговариваешь с работниками образования и рассказываешь о законе, в ответ следует реплика о том, чтобы лучше бы зарплату подняли. И это очень большая проблема в крае, и здесь вопросы материальной гарантии увязаны с еще одним аспектом статуса — уважением. Есть проблемы с формированием зарплат педагогов, в частности повышения окладов»,— сказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в парламенте Александр Молотов.

На территории Сибири такой закон принимается впервые. Ранее такой же законопроект приняли парламентарии Ульяновской области, где пункт о принесении клятвы обязателен к исполнению.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ-Сибирь” «Учителям предложат поклясться».

Юлия Сасевич