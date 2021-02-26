Власти США оштрафовали Boeing еще на $6,6 млн

Управление гражданской авиации США (FAA) обязало компанию Boeing выплатить штраф в размере $6,6 млн. Американский регулятор обвинил корпорацию в неисполнении своих обязательств по соглашению о безопасности 2015 года. Компания пока не комментировала штраф.

«Boeing не выполнил все свои обязательства по мировому соглашению, и FAA привлекает Boeing к ответственности, налагая дополнительные штрафы. Я неоднократно повторял руководству Boeing, что компания должна уделять приоритетное внимание безопасности и соблюдению нормативных требований»,— говорится в заявлении главы FAA Стива Диксона (цитата по Reuters).

В $5,4 млн FAA оценил сумму по отложенным гражданско-правовым санкциям против компании в связи с неисполнением обязательств по соглашению 2015 год. Еще $1,21 млн компания согласилась выплатить, чтобы урегулировать две отдельные претензии, которые находились на стадии разбирательства в FAA.

Согласно соглашению 2015 года, Boeing обязывался внести изменения во внутренние процессы компании, среди которых приоритетной задачей выступало более тщательное соблюдение нормативных требований. Как уточнил Reuters, в 2015 году компания уже выплатила в рамках урегулирования претензий $12 млн.

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