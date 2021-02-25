Минтруд подготовил проект об использовании реквизитов счетов россиян для зачисления соцвыплат

Минтруд России подготовил проект постановления, в соответствии с которым реквизиты счетов российских граждан будут использоваться для автоматического зачисления социальных выплат, сообщила пресс-служба ведомства.

«Изменения будут регулировать использование информации о реквизитах счетов граждан при предоставлении мер социальной поддержки. Это позволит упростить назначение выплат, а также их предоставление в проактивном (автоматическом) формате без сбора с граждан заявлений»,— приводит ТАСС сообщение пресс-службы Минтруда.

Органы соцподдержки, согласно проекту, смогут брать реквизиты счетов россиян из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Чтобы реквизиты туда попали, граждане должны будут дать согласие на использование конкретного счета на портале госуслуг.

Практика автоматического начисления соцвыплат уже применялась в России, но в другом режиме. Например, автоматически начислялась единовременная новогодняя выплата для поддержки семей, если семья ранее получала поддержку в соответствии с апрельским указом президента «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» или июньским указом «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».

Осенью премьер-министр Михаил Мишустин поручил финансовому и социальному блоку правительства в течение трех с половиной месяцев осуществить пилотный проект по реализации адресной соцподдержки в Нижегородской области и Татарстане.

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