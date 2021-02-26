Полицейского пришвартовали к суду

В Волгограде передано в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника линейного отделения полиции в городском речном порту Анатолия Климова. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считает, что в июне 2018 года он допустил выход плавучей дачи «Елань12» без документов, в результате чего погибли 10 человек. Уже вынесен приговор двум сотрудникам волгоградского ГИМС, которые, как признал суд, при наличии нарушений выдали разрешение на эксплуатацию плавучей дачи. Директор пристани был оправдан судом первой инстанции, но дело вернули на новое рассмотрение. Анатолий Климов, как и другие фигуранты дел о крушении маломерного судна, вину не ­признает.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника линейного отделения полиции в речном порту Волгограда Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте Анатолия Климова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствие считает, что действия в том числе господина Климова привели к трагедии на Волге в июне 2018 года, когда затонула плавучая пристань «Елань12». Как писал „Ъ“, на борту судна, которым управлял волгоградец Дмитрий Хахалев, находились 15 человек вместо разрешенных 11. Капитан судна, будучи в состоянии алкогольного опьянения и нарушая правила плавания, в частности не включив ходовые огни, врезался в сухогруз «Капитан Вечеркин». В результате погибли 11 человек, в том числе и сам ­Хахалев.

По версии следствия, Анатолий Климов, зная, что Дмитрий Хахалев управляет не зарегистрированным маломерным судном и не имеет при этом навыков судовождения и документов на право управления, не пресек противоправные деяния, не устранил угрозу безопасности граждан, не выявил причины административных правонарушений и условия, способствующие их совершению. Причиной бездействия господина Климова следствие считает, в том числе, и то, что он на протяжении длительного периода находился в приятельских отношениях с судоводителем.

Уголовное дело в отношении Анатолия Климова было возбуждено в июле 2019 по статье «халатность». В сентябре того же года Центральный районный суд принял решение о прекращении уголовного преследования полицейского в связи с недостаточностью доводов следствия. Однако Волгоградский областной суд отменил постановление районного суда и отправил материалы дела на дополнительное расследование. Тогда же Анатолий Климов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Виновным в крушении был признан погибший Дмитрий Хахалев. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Суд счел, что его действия верно оценены следствием, но прекратил дело в связи со смертью обвиняемого.

В июне прошлого года Ворошиловский районный суд Волгограда полностью оправдал владельца лодочной станции ООО «Пристань», от которой отходила «Елань12», Леонида Жданова. Он обвинялся в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель гибель двух и более человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), и неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие услуг требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следствие полагало, что господин Жданов не проконтролировал выход в плавание и возвращение на базу маломерного судна. Однако в сентябре прошлого года Волгоградский областной суд по жалобе прокуратуры отменил решение районного суда и направил дело на повторное рассмотрение в новом составе суда. Сейчас дело снова рассматривает Ворошиловский районный суд. Вину Леонид Жданов не признает в полном объеме.

В начале февраля этого года Дзержинский районный суд Волгограда признал виновными в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) двух инспекторов ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Волгоградской области» Сергея Петрова и Елену Белякову. Суд признал, что в 2017 году два инспектора ГИМС во время проведения технического освидетельствования базы для стоянки маломерных судов «Волжский ветер», деятельность которой осуществляло ООО «Пристань», скрыли многочисленные нарушения и выдали разрешение на ее эксплуатацию. В итоге, из-за отсутствия контроля произошло как минимум два ЧП.Кроме случая с судном «Елань12», в том же году перевернулась моторная лодка, в которой находились пять человек. Всем удалось спастись.

Обоим инспекторам назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима. Вину они не ­признали.

Анатолий Климов также не признает вину. Его адвокат Евгений Губанов вчера не смог прокомментировать уголовное дело в отношении своего доверителя.

Сергей Петунин