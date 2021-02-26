В Росреестр не загружается карта

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала отменить итоги тендера Федеральной кадастровой палаты на создание информационной системы, которая объединит все данные о земельных участках в стране. Жалобу подала IT-компания «Моризо Диджитал», которая посчитала избыточными требования по наличию у исполнителя лицензий Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). В ФАС согласились и предписали заказчику доработать документацию. Ведомства нередко ограничивают число потенциальных участников госзакупкок с помощью избыточных требований, признают эксперты.

“Ъ” обнаружил на портале госзакупок, что Федеральная антимонопольная служба отменила итоги тендера подведомственной Росреестру Федеральной кадастровой палаты на создание федеральной государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» (ФГИС ЕИР).

Тендер стоимостью 394 млн руб. был объявлен 20 января (заявки принимались до 11 марта). Согласно предписанию ФАС, его документацию нужно привести в соответствие с требованиями законодательства и провести тендер повторно. Жалобу на закупку подала «Моризо Диджитал», которая посчитала избыточными предъявляемые к исполнителю требования. В Росреестре не ответили на запрос “Ъ”.

ФГИС ЕИР создается по поручению премьера Михаила Мишустина от 31 декабря 2020 года. Тестирование системы должно было начаться 1 января и продлиться до конца года в некоторых районах Краснодарского и Пермского краев, Татарстана и Иркутской области.

Согласно требованию тендера, исполнитель должен иметь лицензии ФСТЭК и ФСБ на защиту конфиденциальной информации. «В техническом задании речь идет о разработке программного обеспечения, но заказчик требует лицензии, необходимые для разработки средств защиты»,— пояснил гендиректор «Моризо Диджитал» Денис Царев. Смешение задач в тендере, по его мнению, ведет к сокращению числа компаний, которые потенциально могли бы участвовать: «Складывается ощущение, что подрядчик уже выбран и имеет все лицензии ФСТЭК и ФСБ, а розыгрыш тендера лишь формальность».

ФГИС ЕИР нужна для сбора и сопоставления на одной площадке данных о земле и недвижимости, которые сейчас разрозненны и находятся в разных государственных информационных системах (ГИС), следует из тендерной документации. Система будет интегрирована с 17 ГИС, в том числе с электронной площадкой для проведения торгов и Единой системой идентификации и аутентификации, которую курирует Минцифры. ФГИС ЕИР упростит процедуру поиска и предоставления участков для бизнеса и граждан, сопровождение инвестиционных и социальных проектов, рассчитывает Росреестр.

Упорядочить картографические и земельные данные хочет не только это ведомство. В ноябре прошлого года стало известно о проекте Минтранса по созданию национальной картографической платформы для навигации на дорогах (см. “Ъ” от 5 ноября 2020 года). Она, как и ФГИС ЕИР, должна собрать все государственные геоинформационные данные в общий IT-контур.

Госзаказчики нередко используют требования по лицензированию в качестве фильтра, отсеивающего нежелательных подрядчиков, говорят эксперты. «Проблема произвольного установления преимущественных условий отдельному участнику госзакупок носит массовый характер, в том числе из-за отсутствия устоявшейся правоприменительной практики»,— считает руководитель направления коммерческих споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. Преимущественные условия, по его словам, могут создаваться и требованием от потенциального участника тендера членства в саморегулируемой организации или наличия у него свидетельства о допуске к определенному виду работ.

ФАС при рассмотрении таких жалоб ориентируется на перечень лицензируемой деятельности, который установлен законодательством, говорит директор компании «РТС-Тендер» Владимир Лишенков. Если ФАС учла также недопустимость объединения в одной закупке лицензируемых и нелицензируемых видов деятельности, добавляет он, это был бы важный для рынка вывод.

Никита Королев