Суд французам не верит

Французская продуктовая сеть Auchan, испытывающая проблемы с развитием в России, в очередной раз проиграла спор с самарским арендодателем. Ритейлер регулярно задерживает оплату за пользование ТЦ «Космопорт». Последнее время зарубежная компания устраняет задолженность только после судебных разбирательств. Эксперты связывают ситуацию с неудовлетворительной работой прежнего руководства продуктовой сети в ­России.

Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск ООО «Виктор и Ко Мега Парк» о взыскании очередной задолженности ООО «Ашан» за пользование торговыми площадями самарского ТЦ «Космопорт». Задолженность французской компании составляет 55,4 млн руб. Продуктовая сеть регулярно нарушает обязательства по оплате аренды помещений данного торгового комплекса.

Проблемная ситуация с якорным арендатором ТЦ «Космопорт» возникла в 2020 году в начале пандемии коронавируса. На продуктовые сети не распространялись временные ограничительные меры, однако руководство «Ашана» отказалось исполнять обязательства по договору с арендодателем и прекратило выплаты в 26 ТЦ по всей стране. Французский ритейлер оплачивал задолженность только после обращения ООО «Виктор и Ко Мега Парк». По данным „Ъ“, такая практика продолжается и в настоящее ­время.

ТРК «Космопорт» располагается в густонаселенном районе, в шаговой доступности находится станция метро «Спортивная». В день самарский гипермаркет французской сети в этом торговом центре посещают до 45 тыс. покупателей. На фоне пандемии потребительский трафик в «Ашане», согласно отчетности операторов ТЦ, снизился не более чем на 10%, при этом средний чек увеличился.

Ряд экспертов связывает сложившуюся ситуацию с проблемами «Ашана» на российском рынке. Тенденция к снижению выручки у французской сети наблюдается с 2017 года. Тогда она составляла 294 млрд руб. В 2018 году выручка достигла 270 млрд руб., год спустя она снизилась еще на 16 млрд руб. Отсутствие роста связывают с высокой коррумпированностью топ-менеджмента «Ашана» в России. Ранее сообщалось, что десятки сотрудников торговой сети «Ашан» с начала года были уволены за коррупцию. Корпорации пришлось для выявления незаконных схем создать специальный комитет. В марте прошлого года топ-менеджмент «Ашана» сообщил, что французский ритейлер ежегодно теряет в России до €100 млн из-за корыстных действий своего персонала.

С 1 февраля гендиректором ООО «Ашан» является Иван Мартинович, возглавлявший ранее направление «Супермаркеты». Эксперты видят в этой ротации следствие негативных результатов Auchan в 2020 году и агрессивных сокращений, которые затеял преды­дущий руководитель ­Йоханнес Толай.

В ООО «Ашан» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с систематическими задолженностями перед оператором самарского ТЦ «Космопорт».

Источник „Ъ“, близкий к сети, предполагает, что новый руководитель попытается сделать ставку на развитие супермаркетов и магазинов у дома. «Формат гипермаркетов уже не такой популярный у россиян. Данное направление не является перспективным»,— рассказывает собеседник „Ъ“.

«У сети „Ашан“ в России проблемы наблюдаются последние 5–6 лет. После кризиса 2014–2015 годов подразделение не смогло восстановиться. Новое руководство вряд ли сможет изменить ситуацию принципиально, так как время для изменений и подстройки под рынок прошло, а проблемы копятся»,— полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В то же время ряд опрошенных „Ъ“ компаний-поставщиков «Ашана» выразили надежду, что ликвидировав все коррупционные схемы, новое руководство сможет наладить работу сети в России.

Партнер, генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов уверен, что все спорные моменты, регулируемые договором, можно решить в суде. «Если систематически нарушаются сроки оплаты аренды, то можно ставить вопрос о расторжении договора и выселении арендатора. Однако нужно оценивать, насколько сам арендодатель заинтересован в выселении ритейлера и держится ли торговая сеть за это место. Если „Ашан“ не заинтересован покидать самарский ТЦ, то иск о расторжении может быть способом заставить его выполнять договорную дисциплину»,— считает эксперт.

Андрей Сазонов