Осложнение по-французски

Французская сеть «Ашан» продолжает задерживать оплату за пользование помещениями самарского ТЦ «Космопорт». Очередной иск оператора торгового комплекса – ООО «Виктор и Ко Мега Парк» – принят к производству Арбитражным судом Московской области. Объем задолженности ритейлера за четвертый квартал текущего года превышает 55 млн руб. А рынке считают, что таки образом, «Ашан» для осуществления своей операционной деятельности пользуется средствами арендодателя, не прибегая к банковским кредитам. Эксперты считают, что причиной сложившейся ситуации являются финансовые проблемы французской сети из-за политики ее российских менеджеров.

Арбитражный суд Московской области принял к производству заявление ООО «Виктор и Ко Мега Парк» о взыскании очередной задолженности ООО «Ашан» за пользование торговыми площадями ТЦ «Космопорт». Задолженность французской компании за четвертый квартал текущего года превышает 55 млн руб. Ритейлер систематически нарушает обязательства по оплате аренды помещений торгового комплекса. По данным “Ъ-Волга”, французская торговая сеть практикует задерживать платежи и в других регионах присутствия в России. В частности, с ритейлером судятся собственники барнаульского ТЦ «Галактика» из-за задолженности «Ашана» за электроэнергию.

Конфликт с самарским ТЦ «Космопорт» начался во время начала пандемии коронавируса. Тогда ритейлер в одностороннем порядке отказался исполнять обязательства по договору с арендодателем и прекратил выплаты в 26 торговых центрах по всей стране. В «Ашане» эти действия объясняли падением выручки, однако на продуктовые сети не распространялись временные ограничительные меры. Более того, в условиях пандемии конкуренты французской сети, напротив, смогли улучшить свои показатели.

Задолженность перед ООО «Виктор и Ко Мега Парк» за пользование помещений ТРК «Космопорт» в размере $593 тыс. за второй квартал французская компания погасила только после подачи искового заявления в суд. При этом с ритейлера взыскали неустойку в размере $7,8 тыс. Неисполнение условий договора аренды торговая сеть продолжила в третьем и четвертом кварталах.

Выручка французской торговой сети падает с 2017 года, тогда она достигла 294 млрд руб. Спустя два год показатель снизился до 254 млрд руб. Эксперты связывают негативную тенденцию с высокой коррумпированностью топ-менеджмента «Ашана» в России. Ранее сообщалось, что десятки сотрудников торговой сети «Ашан» с начала года были уволены за коррупцию. Корпорации пришлось для выявления незаконных схем создать специальный комитет.

На рынке считают, что «Ашан» избрал способ дешевого беспроцентного использования денежных средств арендодателя, вместо того, чтобы пользоваться банковскими деньгами под проценты. По сведениям “Ъ-Волга”, в настоящее время на счетах “Ашана” даже нет всей суммы средств, необходимых для погашения долга в судебном порядке. Задолженность списывается банком по частям.

ТРК «Космопорт» располагается в густонаселенном районе Самары с большим числом высотных новостроек, в шаговой доступности находится станция метро «Спортивная». В день самарский гипермаркет французской сети в этом торговом центре посещают до 10 тыс. покупателей. На фоне пандемии потребительский трафик в «Ашане», согласно отчетности операторов ТЦ, снизился не более чем на 10%, при этом средний чек увеличился.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов не исключает возникшую ситуацию с финансовыми трудностями «Ашана». «Проблемы этой сети в России начались задолго до пандемии. Уже в прошлом 2019 году выручка Ашана упала на 13%, а доля в продуктовом ритейле на федеральном рынке снизилась до 1,5% (это в 10 раз ниже, чем у крупнейшего собственника розничных сетей – X5). Сам формат покупок, который предполагают гипермаркеты "продуктового изобилия" оказывается все менее востребованным. То, что дела у французской сети, возможно, идут не самым лучшим образом, свидетельствует уже как минимум то, что головная компания летом приняла решение о дофинансировании российской дочки на €200 млн. В отсутствие заявленной программы развития сети делается определенный вывод. Эти средства могут быть направлены разве что на покрытие уже имеющихся обязательств организации перед государством, контрагентами, арендодателями, сотрудниками и прочими категориями кредиторов», – полагает эксперт.

«Механизмы, заставляющие ритейлера вовремя платить арендную плату, могут быть предусмотрены в самом договоре аренды. К их числу относится внушительный штраф за каждый день просрочки выплаты арендной платы», – полагает партнер юридической фирмы «ЭЛКО профи» Анатолий Беседин.

Такого же мнения придерживается и адвокат, эксперт по экономическим преступлениям Белова Ольга. «Разумеется, подобное поведение арендатора – это способ оказать давление на арендодателя и изменить условия договора аренды. Как я понимаю, никакого другого рычага в рамках правового поля у "Ашана" нет. Но такой способ вряд ли можно назвать идеальным, ведь кроме арендной платы можно взыскать неустойку и причинить нерадивому неплательщику существенные расходы с учетом размеров арендной платы», – считает юрист.

Андрей Сазонов