В Петербурге завершено расследование дела о прослушке в Балтийской таможне

Санкт-Петербургское Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России завершило расследование уголовного дела по факту незаконного изготовления и использования специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Обвиняемый избежит тюремного срока.

Подробности о ходе дела сообщила пресс-служба ведомства. Следствие установило, что в ноябре 2019 года старший инспектор отдела специальных таможенных процедур Шкиперского таможенного поста установил в корпус аудиоколонки и потолочную панель видеокамеры с микрофоном в служебном кабинете. Таким образом он пытался собирать компромат на коллег. После предъявления доказательств подозреваемый признал вину и в дальнейшем активно сотрудничал со следствием.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначении штрафа.

Уголовное дело против обвиняемого инспектора было заведено еще в начале февраля.