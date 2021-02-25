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Александр Беглов ответил на запрос оппозиции о проведении акции памяти Бориса Немцова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал депутата ЗакСобрания Бориса Вишневского, что возложение активистами цветов к Соловецкому камню в рамках акции памяти Бориса Немцова возможно при соблюдении всех коронавирусных ограничений. Копию письма от губернатора депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

«Все нормально, мероприятие возможно, препятствовать нам не будут. Встречаемся у Соловецкого камня в период с 13 до 15 часов в субботу, 27 февраля. Приносите цветы и свечи», — написал господин Вишневский. Также он напомнил о необходимости соблюдать действующие коронавирусные ограничения.

Ранее Координационный совет оппозиции Петербурга направлял обращение на имя Александра Беглова с просьбой «придержать» правоохранительные органы на время акции.

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