Петербургская оппозиция обратилась к губернатору в связи с акцией памяти Бориса Немцова

Координационный совет оппозиции Петербурга, куда входят активисты и депутаты, написал обращение на имя губернатора города Александра Беглова в связи с акцией памяти убитого в 2015 в Москве политика Бориса Немцова. Об этом рассказал лидер фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский. Под письмом стоят 14 подписей.

Активисты просят губернатора «придержать» правоохранительные органы, чтобы петербуржцы 27 февраля, в период с 13 до 15 часов, могли возложить цветы к Соловецкому камню, памятнику жертвам политических репрессий.

«Граждане будут стремиться соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты», — обещают подписанты. В Петербурге до сих пор действует запрет на публичные массовые мероприятия (за исключением спортивных и культурных).

Олег Дилимбетов