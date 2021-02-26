Следователи пересчитали за врачами В Липецке возбуждено уголовное дело о махинациях с отчетностью больниц

Управление СКР по Липецкой области возбудило уголовные дела по результатам проверки информации с прошлогоднего совещания о реализации программы территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Прямо на мероприятии высокопоставленные чиновники администрации региона и руководители фонда дали задание главврачам больниц скорректировать реестры оказанных медицинских услуг. Попавшая в сеть видеозапись совещания позволила трактовать поручение как прямое распоряжение фальсифицировать отчеты. Следствие полагает, что в реестры внесли ложные сведения об услугах на 137 млн руб.

О возбуждении уголовных дел по результатам проверки информации с декабрьского совещания липецких чиновников, представителей ТФОМС и главврачей больниц сообщили в региональном управлении СКР. В ведомстве пояснили, что дела возбуждены по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Липецкой области, в частности — управления здравоохранения (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), халатности сотрудников ТФОМС (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста) и служебных подлогов руководителей медучреждений (ч. 1 ст. 292 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Как пояснили “Ъ-Черноземье” в СКР, подозреваемых в деле еще нет. В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств преступлений. Они были вскрыты в результате совместной деятельности областной прокуратуры, региональных управлений ФСБ и МВД России.

По версии следствия, в декабре должностные лица обладминистрации дали руководителям больниц указания о повторном предоставлении реестров счетов с увеличенными объемами оказанной медицинской помощи. Это поручение, как считают в СКР, противоречит требованиям федерального закона об обязательном медицинском страховании.

По подсчетам правоохранителей, после повторной подачи документов консолидированная стоимость оказанной в ноябре 2020 года медпомощи должна была увеличиться на 13,5% или почти на 137 млн руб. по отношению к сумме первичного реестра счетов. Следователи считают, что, выполняя незаконные поручения, руководители медучреждений совершили служебный подлог, а должностные лица ТФОМС допустили халатность, не проконтролировав использование денег фонда.

Видеозапись декабрьского совещания ранее привела к громкому скандалу. Мероприятие было посвящено реализации базовой программы ТФОМС. Из-за пятимесячной приостановки оказания плановой медпомощи в регионе (на фоне распространения коронавируса) на счетах липецкого фонда образовался остаток в 350 млн руб. При этом больницы за тоже время накопили долги перед поставщиками медикаментов и коммунальных услуг.

Для исправления ситуации профильный вице-губернатор Александр Ильин в ходе совещания указал руководителям больниц на «уникальную возможность улучшить финансовое положение». Он поручил предоставить в ТФОМС уточнения реестров на оплату медпомощи за ноябрь (в этом месяце в регионе возобновилось оказание плановой медпомощи).

«Важно учесть все исполненные объемы, которые проводили и не проводили за декабрь, — подчеркнул вице-губернатор. — Если мы не реализуем средства, которые нам выделил федеральный фонд, дальше все наши стенания и мольбы о долгах никем не будут услышаны. У нас реальная возможность улучшить положение за два месяца». Руководитель ТФОМС Галина Ражина назвала тогда сданные больницами реестры черновиками, а улучшать ситуацию рекомендовала не с данными о разовых приемов, а за счет сведений о круглосуточном и дневном стационаре, профосмотрах, МРТ, КТ и неотложной помощи.

Вице-губернатор Александр Ильин вчера не ответил на звонки “Ъ-Черноземье”. Ранее он пояснял, что основным посылом совещания было то, что больницы должны учесть все работы и выполнить все обязательства перед докторами.

Руководитель управления здравоохранения Юрий Шуршуков отказался комментировать уголовное дело. В пресс-службе обладминистрации также заявили “Ъ-Черноземье”, что не обсуждают следственные действия. В ТФОМС попросили “Ъ-Черноземье” направить письменный запрос.

Сергей Толмачев