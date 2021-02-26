«Зенит» отказался от игроков

В Российской премьер-лиге по футболу вчера завершилась зимняя заявочная кампания. «Зенит» — единственный клуб РПЛ, который не сделал ни одного приобретения. Причем это происходит уже вторую зиму подряд. Деятельность сине-бело-голубых на рынке свелась к тому, что они продали в казанский «Рубин» полузащитника Леона Мусаева и отдали в аренду клубу «Сочи» защитника Данилу Прохина. Конкуренты «Зенита», как могли, укрепили свои составы.

Клуб из Петербурга перестал рассматривать зимнее трансферное окно как возможность для усиления. Уже два года подряд в паузе между первой и второй частями чемпионата РПЛ он не приобретает игроков. Прошлой зимой случилась одна перемена в составе: из аренды в «Зенит» вернулся аргентинец Эмилиано Ригони. Но тут же отправился в новую аренду — сейчас он выступает за испанский «Эльче», аутсайдера Ла Лиги. Тогда «Зенит» еще отдал ряд игроков в «Сочи», который уже в шутку называют фарм-клубом петербуржцев. Один переход из «Зенита» в «Сочи» случился и этой зимой: на берега Черного моря отправился 19-летний защитник Данила Прохин, воспитанник петербургского футбола. Он проведет в «Сочи» полтора года на правах аренды. Потом «Зенит» сможет его вернуть, если тот будет нужен. Похожая история и с 22-летним полузащитником Леоном Мусаевым. Он так и не дождался своего шанса в «Зените». И этой зимой принял предложение «Рубина», Мусаева хотел видеть там тренер казанской команды Леонид Слуцкий. За полузащитника «Рубин» перечислил «Зениту» €500 тыс. «Зенит» может выкупить Мусаева в ближайшие два трансферных окна за сумму, превышающую вдвое продажную цену.

Таким образом, менеджеры «Зенита» сейчас поработали только «на выход». Приглашать игроков зимой трудно, так как почти все хорошие на контрактах с европейскими клубами, а чемпионаты в разгаре. Рынок в этом плане оживится летом и осенью. Неслучайно свои последние приобретения «Зенит» делал в эти времена года: в 2019-м купил бразильца Малкома у «Барселоны» за €40 млн, минувшей осенью — бразильца Вендела у «Спортинга» за €20 млн. Последняя обширная зимняя трансферная кампания была в начале 2019 года, когда «Зенит» приобрел защитника Ярослава Ракицкого, полузащитника Вильмара Барриоса, нападающего Сердара Азмуна. Все покупки были в точку — весной того года петербуржцы стали чемпионами. История повторилась через год, правда, «Зенит» зимой 2020-го никого не купил, а сезон прерывался из-за пандемии.

Сейчас «Зениту» тоже нет острой надобности усиливать состав — игроков для решения задач хватает. Тем более что одну из задач клуб уже не решил: вылетел из Кубка России, проиграв на прошлой неделе тульскому «Арсеналу» на «Газпром Арене» 1:2. Осталось побороться за чемпионство. С этим тоже могут возникнуть вопросы, потому что за несколько дней до возобновления сезона «Зенит» потерял из-за травм важных игроков. В частности, на игру с «Арсеналом» не смогли выйти Барриос, Дуглас Сантос, Себастьян Дриусси, Малком, Сердар Азмун. Остальные играли, но немногим отличались от тех, кто выбыл из строя.

Все потери случились неожиданно для тренерского штаба. Спланировать покупки уже не было возможности. Да и играть весной не так много матчей: 11 туров в чемпионате РПЛ. Если игроки «Зенита» поправятся быстро, большого урона травмы не нанесут. А вот если лечение затянется, а другие футболисты будут долго приходить в себя после подготовительного сбора в Дубае, могут возникнуть проблемы. Тем более что конкуренты «Зенита» зимой укрепили составы.

Например, в ЦСКА из китайского клуба «Далянь» пришел венесуэльский форвард Саломон Рондон, который когда-то играл за «Зенит» и даже стал чемпионом России по итогам сезона 2014/2015. Тогда петербургскую команду тренировал португальский тренер Андре Виллаш-Боаш. Рондон был вынужден уехать из России, потому что в нашем футболе изменился лимит на легионеров. Ужесточили его и в Китае, где в последнее время выступал Саломон. А между Россией и Китаем он играл в Английской премьер-лиге за «Вест Бромвич» и «Ньюкасл». Форвард серьезный. И не такой «пожилой» — 31 год.

Московский «Спартак» вернул голландца Квинси Промеса, который выступал за красно-белых несколько лет назад и помог им в 2017-м выиграть после долгого перерыва чемпионский титул. Промесу — 29, он играл за амстердамский «Аякс». Тоже приличное усиление. «Локомотив» прибрел у французского «Бордо» бразильского защитника Паблу.

Так что у «Зенита» есть серьезные соперники на финишном отрезке чемпионата. А путевок в Лигу чемпионов по итогам этого сезона только две, причем команда, которая займет в чемпионате России второе место, будет пробиваться в главный европейский турнир через квалификацию.

После 19 туров «Зенит» опережает на четыре очка ЦСКА, на шесть — «Спартак», остальные клубы отстали. Первый соперник сине-бело-голубых в чемпионате РПЛ в этом году — «Ростов». Матч с ним пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 27 февраля.

Кирилл Легков