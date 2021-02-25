Председателем комитета экологического надзора Ленобласти назначена Маринэ Тоноян

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил председателем регионального комитета государственного экологического надзора Маринэ Тоноян. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Госпожа Тоноян до назначения на нынешнюю должность работала начальником юридического управления, заместителем главы администрации Всеволожского района по экономике, градостроительству и имущественным вопросам. До этого несколько лет проработала в Ленинградском областном комитете по управлению государственным имуществом.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что комитет по образованию Петербурга возглавила Наталия Путиловская.