ФАС проверяет обоснованность цен на рынке минеральных удобрений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверку обоснованности цен на рынке минеральных удобрений, сообщает пресс-служба ведомства.

«Служба проведет совещания с крупнейшими производителями минеральных удобрений по ситуации с поставками товара для нужд российских потребителей. Территориальные управления ФАС России проводят соответствующие проверки на региональном уровне»,— говорится в сообщении. При наличии признаков завышения цен ФАС приме меры реагирования, добавили в ведомстве.

В середине февраля первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов сообщал, что министерство обратилось в ФАС в связи с колебанием цен на удобрения выше инфляции. В то же время он подчеркнул, что «не расти цены не могут». «Например, селитра — общая стоимость за год повысилась на 12%, из которых 5% — прошлогодняя инфляция, последний месяц — инфляция текущего года. И мы видим, что там завышение от силы 1,5-2%»,— приводит его слова «Финмаркет». По его словам, цена калийных удобрений за год осталась без изменений, а больше всех подрожали аммофос и сложные удобрения.