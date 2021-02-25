Ограничения на трассах в 11 районах Челябинской области продлили до утра

В Челябинской области продлили временное ограничение движения транспорта на региональных трассах до 9 часов утра 26 февраля. Время может быть изменено в зависимости от погоды, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Ограничения из-за неблагоприятных погодных условий сохраняются в Брединском, Кизильском, Карталинском, Варненском, Пластовском, Чесменском, Троицком, Агаповском, Верхнеуральском, Нагайбакском и Октябрьском районах. Однако движение по ряду дорог в этих муниципалитетах уже открыто . Это трассы Южноуральск – Магнитогорск, Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды (участок Черноречье – Карталы), Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск, Урлядинский – Ложкино – Межозерный, Челябинск – Октябрьское Октябрьского района, Троицк – Октябрьское (Октябрьское – граница Октябрьского района и Троицк – Белозеры), Магнитогорск – Кизильское – Сибай, Кизильское – Богдановское, Пласт – Демарино – Старый Кумляк, Магнитогорск – Аэропорт, Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, объездная автодорога вокруг Магнитогорска (Смеловский - примыкание к автодороге Магнитогорск – Кизильское – Сибай),

Фершампенуаз – Куропаткинский – Кассельский – автодорога Верхнеуральск – Петропавловский (Фершампенуаз – Кассельский), Фершампенуаз – Южный – Северный, Карталы – Великопетровка, Карталы – Анненское, Великопетровка – автодорога Карталы – Анненское, Великопетровка – Татищево, Татищево – Кужубаевский – Париж.