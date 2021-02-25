ФАС сочла непристойным клип Моргенштерна и Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела признаки нарушения закона «О рекламе» в рекламном клипе Альфа-банка «Клип за 10 лямов», в котором снялся музыкальный исполнитель Моргенштерн. Созданные в клипе образы ФАС сочла непристойными и вызывающими, по закону такие нельзя использовать в рекламе. Альфа-банку грозит штраф до 500 тыс. руб. Дело будет рассмотрено комиссией ФАС 25 марта.

«Созданный в рекламе образ сотрудников АО "Альфа Банк" (девушек) выглядит вызывающим и является непристойным, поскольку вырез у рубашек чрезмерно откровенный и через него виднеется нижнее белье. Таким образом, созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка»,— говорится в определении ведомства. ФАС добавила, что «действия Моргенштерна по использованию оголенной части тела девушки в качестве платежного терминала для имитации оплаты банковской картой унизительны для женщины, поскольку женщина отождествляется с предметом».

Кроме того, ведомство отметило, что в рекламе Моргенштерн показывает зрителям средний палец, «являющийся общеизвестным неприличным и оскорбительным жестом». Согласно КоАП, штраф за нарушение требований закона «О рекламе» может составить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов заявил, что упомянутый клип «не реклама в буквальном смысле». «Это мнение блогера, его собственный контент. Да, он говорит о нас как о лучшем банке страны, и с этим мнением сложно поспорить. Он имеет право на свою точку зрения. Употребления алкоголя и других нарушений закона в клипе нет»,— заявил он “Ъ”.

«Клип за 10 лямов» был опубликован на YouTube в конце ноября 2020 года. К 25 февраля 2021 года он собрал более 20 млн просмотров, 631 тыс. лайков и 130 тыс. дизлайков.