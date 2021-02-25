Петербургское правительство скорректировало Правила землепользования и застройки

На совещании правительства Санкт-Петербурга с губернатором города Александром Бегловым были утверждены поправки в Правила застройки и землепользования. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Основанием для подготовки корректировок стало обращение Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ с просьбой увеличить максимальную высоту зданий на территории аэропорта «Пулково» до 70 метров в связи со строительством нового командно-диспетчерского пункта. Всего комиссия получила около 1400 предложений корректировок. В итоговом проекте учли 79 предложений.

В число изменений вошло установление рекреационной зоны для сохранения и развития санаторных объектов, возможность использования отдельных участков в пределах квартала для размещения детских садов. Также для реализации проекта «Остров фортов» в Кронштадте изменили регламент зон с военными и режимными объектами.

«Все внесенные в ПЗЗ изменения направлены на создание комфортной городской среды. Это важно для крупных проектов, которые у нас реализуются», — заявил губернатор Александр Беглов. Он также отметил, что новые ПЗЗ должны быть согласованы с Генпланом, а территория города и области рассматриваться как единая агломерация.

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал незаконным постановление главы администрации Всеволожского района об отмене разрешения на строительство ресторанного молла в Мурино. Разрешение отменили в связи с измененными ПЗЗ Мурино.