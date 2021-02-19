Суд признал незаконным запрет на строительство ресторанного молла в Мурино

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал незаконным постановление главы администрации Всеволожского района об отмене разрешения на строительство ресторанного молла в Мурино компанией «Рента Инвест». Кроме того, Всеволожская городская прокуратура вынесла предписание устранить нарушения законодательства и привлечь должностных лиц к ответственности. Решение суда было вынесено 18 февраля, сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что ранее «Рента Инвест» пожаловалась на препятствование строительству губернатору Ленобласти Александру Дрозденко. В жалобе она указывала, что участок во Всеволожском районе, на котором запланировано строительство, был включен в ЗНОП ошибочно. Земля находится у компании в собственности, но начать строительство на ней она не может, несет убытки. Кроме того, инвестор подал иск на 1,4 млн рублей в городской суд Всеволожска о взыскании убытков к главе муниципального образования «Муринское городское поселение» Дмитрию Кузьмину и муниципальным депутатам.

Компания дважды пыталась приступить к работам на земельном участке в конце прошлого года и на днях, но столкнулась с противодействием со стороны активистов, выступающих против стройки.

Подробнее о конфликте застройщика с муниципальными депутатами — в материале “Ъ-СПб” «"Рента Инвест" выставила муниципалам счет»