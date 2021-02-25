ДСК намерен возвести на месте яблоневых садов в Воронеже 1 млн кв. м недвижимости

На 52 га бывших яблоневых садов в Воронеже до 2028 года может появиться 1 млн «квадратов» недвижимости, сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале после совещания по ВКС с Минстроем. «Завязалась дискуссия между строителями и поставщиками. Первые просят техприсоединение по электричеству 17 МВт и по газу — 20 тыс. «кубов» в час. А у МРСК и «Газпрома» опасение, мол, столько и не нужно резервировать, что называется, впрок»,— написал господин Гусев. Чтобы избежать конфликтов на рынке, глава региона пообещал провести совещание, на котором будет обсуждаться «реальное потребление» коммунальных услуг на этом участке.

Холдинг ДСК в середине декабря 2020 года выиграл торги по аренде 52,4 га бывших яблоневых садов за 1,69 млрд руб. в год и может застроить территорию совместно с местной компанией «Выбор». Для сравнения, в микрорайоне «Черемушки» под Воронежем ДСК, по собственным данным, возводит 1,2 млн кв.м на 114 га.

По условиям декабрьского аукциона было «рекомендовано» соблюдать стандарт комплексного развития территории Дом.РФ с минимальным объемом жилищного строительства 390 тыс. кв. м. Ранее главный архитектор Воронежа Людмила Подшивалова заявляла, что процент высотной жилищной застройки на территории бывших яблоневых садов в Воронеже не превысит 50%. Такие параметры допускает зона общественно-деловой застройки, выделенная на участке проектом нового генерального плана развития города. В 2016 году проект застройки территории садов с мэрией согласовывал «Выбор». Тогда компания предлагала возвести 884 тыс. кв. м жилья (для почти 20 тыс. человек). Высотность квартала подразумевалась в 17–26 этажей. Во время общественных обсуждений перспективу такой застройки жители микрорайона назвали проект «каменными джунглями» и направили губернатору петицию с просьбой создать на месте садов парк.

С помощью какого механизма сами девелоперы предлагают договариваться с ресурсоснабжающими организациями, читайте в материале “Ъ”.

Ирина Лобанова