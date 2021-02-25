Девелоперы наступают на те же сети

Участники строительного рынка Воронежа выступили с инициативой создания рабочей группы, которая бы стала координировать планы девелоперов с ресурсоснабжающими организациями. Решение проблемы технического присоединения перспективных площадок и отсутствия свободных мощностей могло бы значительно ускорить темпы ввода жилья. Инициатива девелоперов обсуждалась недавно на заседании профильного комитета облдумы, а теперь должна поступить на рассмотрение в правительство региона. Поставщики коммунальных услуг утверждают, что и так работают «по прозрачным правилам».

В конце минувшей недели предложение по созданию координационной структуры было озвучено на комитете Воронежской облдумы по строительной политике. В ходе обсуждения вопроса обеспечения участков для жилищного строительства необходимой инженерной инфраструктурой глава комитета, руководитель компании «Квартал» Дмитрий Лукинов пояснил, что в ближайшей перспективе основные объемы новостроек будут формироваться на окраинах, которые не имеют коммуникаций, или на территориях с изношенными сетями. При этом господин Лукинов напомнил о необходимости «удерживать вменяемую планку» цены возводимого доступного жилья. Но для этого стоимость подключения к энергоресурсам должна быть «адекватной», «находиться на контроле органов власти».

Опасение, что при нынешних условиях работы на рынке регион не удержит приемлемую стоимость жилья, озвучил и руководитель областного департамента строительной политики Сергей Потапов. «Есть достижение национальных целей по увеличению объемов жилья, — рассказал он. — По итогам 2021 года запланирован ввод 1,83 млн кв.м жилья, в 2022 — 1,865 млн кв.м, в 2023 — 2 млн кв.м. Но квартиры должны быть дешевле. Низкая стоимость жилья — самый основной показатель, который будет очень тяжело достигаться в нашем регионе».

Основной источник техприсоединений сегодня — средства застройщиков, признают участники рынка. Эти расходы закладываются в стоимость квадратного метра. Кроме того, возможно финансирование из федерального бюджета. В частности, по программе «Стимул», которая предусматривает строительство социальных объектов, дорожной и инженерной инфраструктур, региону в 2022 и 2023 годах может быть выделено 4,3 и 4,8 млрд руб. соответственно. Однако субсидирование программы, по словам Сергея Потапова, оказывается «очень дорогим рублем». «Если мы просим субсидию на развитие района, за 100 млн руб. подрядчик должен построить и ввести 12,5 тыс. кв. м, — пояснил чиновник. — У нас есть обращение ДСК, который просит субсидии на 621 млн руб. на улицу Изыскателей и 280 млн руб. — в микрорайон Шилово. На Изыскателей должны будут ввести по этой схеме 75 тыс. кв. м жилья».

При участии в проектах развития застроенных территорий девелоперу еще сложнее компенсировать затраты на техприсоединение. Несмотря на то что по договору о развитии застроенных территорий законом предусмотрена компенсация инвестору в размере 4 тыс. руб. за квадратный метр, четкого механизма предоставления этих средств нет, признали представители департамента стройполитики. Там отметили, что договоры на присоединение заключаются застройщиком с ресурсоснабжающими организациями, а закон не предусматривает выделение компенсации непосредственно строительной или коммунальной компании.

Из-за нехватки инженерной инфраструктуры в Воронеже «возможно серьезное торможение развития жилищного строительства», предупредил глава регионального союза строителей Владимир Астанин.

В первую очередь сложности касаются освоения крупных участков, которые расположены на периферии или в ближайшем пригороде. Также проблема характерна для зон, приближенных к центральной части города, где практически полностью отсутствует резерв в мощностях электроэнергии. Недостаток газовых мощностей наблюдается на севере города и на левом берегу. «Мы понимаем, что куда пойдут инженерные сети, туда пойдут и застройщики, особенно средний и малый бизнес, — заметил господин Астанин. — При администрации города нужна градкомиссия, которая заранее рассматривала бы потенциальные участки под застройку с участием всех сетевых организаций, необходима рабочая, экспертная структура».

Глава «РВК-Воронеж» (по договору концессии обслуживает городские водоканализационные сети) Олег Николаенко заявил, что его компания работает по «прозрачным правилам». И «путеводителем инвестпрограммы» водоканала является задание городской администрации, выданное на основе перспективной застройки города. При этом господин Николаенко признал, что фактические планы застройщиков от программы «отклоняются». Например, в ней не было территории Яблоневого сада (52 га в спальном районе облцентра): «Это 8,7 тыс. кубометров воды в сутки в соответствии с техзаданием застройщика. Живем по экспромту».

Ранее в ходе совещания в облправительстве с участием представителей «Дома.РФ», генеральный директор АО «ДСК», депутат гордумы Андрей Соболев, комментируя перспективу застройки Яблоневых садов, пояснил, что для освоения 52 га необходимо 17 Мвт максимальной мощности электроэнергии и 12 тыс. кубометров газа в час. При этом «техническая возможность подключения к объектам энергетики и водоснабжения отсутствует». В стандартном варианте на решение данного вопроса уходит три-четыре года, уточнил господин Соболев: «Мы понимаем, что у нас нет этого времени. Мы отводим себе год на получение первого разрешения на строительство. Через два года должен состояться ввод первых жилых домов». «На сегодня вся нормативно-правовая база по присоединению к сетям выстроена на фиксации текущей потребности, — считает гендиректор ДСК. — Для наращивания объемов строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры».

По итогам заседания комитета в облдуме Дмитрий Лукинов сообщил “Ъ-Черноземье”, что заместителю председателя регионального правительства Сергею Честикину будут направлены предложения по оптимизации процесса обеспечения площадок под застройку инженерными сетями.

Ирина Лобанова