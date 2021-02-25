Таможенники в Петербурге не позволили ввезти в город 20 тыс. пачек нелегальных сигарет

Сотрудники Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни обнаружили в грузе декоративной щепы 20 тыс. пачек белорусских сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Груз, заявленный по документам как декоративная щепа из хвойных пород древесины, экспортировался неназванной петербургской фирмой. Из-за повышенного риска заявления недостоверных сведений партию решено было проверить. В ходе осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса «были выявлены нехарактерные для структуры товара затемнения». Последующие вскрытие и осмотр контейнеров с щепой выявили пакеты с пачками сигарет NZ, маркированных акцизными марками Республики Беларусь.

В настоящий момент таможенный досмотр груза продолжается. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о признании замначальника Турухтанного таможенного поста виновным во взяточничестве.