Профессора Владимира Матвеева, отрицавшего Холокост, уволили из СПбГЭУ

Руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) уволило профессора Владимира Матвеева в связи с его выступлением на семинаре для замдиректоров школ Ленобласти. На выступлении он назвал Холокост мифом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза. Заседание вузовской комиссии по этике в связи с выступлением профессора должно было состояться еще 30 января, но было перенесено в связи с госпитализацией Владимира Матвеева.

Подробности о скандале с публичным отрицанием Холокоста профессором Владимиром Матвеевым читайте в материале “Ъ”.