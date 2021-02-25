В Ростовской области охотник, сломавший нос чиновнику, получил условный срок

Суд признал виновным 46-летнего жителя Боковского района виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Суд установил, что 7 ноября 2020 года мужчина в Малаховском охотничьем хозяйстве Боковского района ударил в лицо сотрудника Обливского (Кашарского) межрайонного отдела управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира. Чиновник пытался снять на камеру административное правонарушение, которое совершал охотник. В результате конфликта сотрудник управления получил закрытый двусторонний перелом носа.

Наталья Шинкарева