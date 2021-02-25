На благоустройство дворов в семи городах Башкирии направят 140 млн рублей

Администрации семи городов Башкирии — Агидели, Белебея, Дюртюлей, Нефтекамска, Октябрьского, Туймазов, Янаула — на аукционе 10 марта отберут подрядчика благоустройства дворов в рамках реализации программы «Башкирские дворики», сообщается на сайте госзакупок. Организатор торгов — госкомитет Башкирии по конкурентной политике.

Начальная цена контракта определена в 140 млн руб., в том числе 127,96 млн руб. — субсидии из бюджета республики, 10,63 млн руб. — средства бюджетов муниципальных образований, 1,52 млн руб. — внебюджетные источники. Сумма, направленная на каждый город, варьируется от 10,15 млн руб. в Туймазах до 50,77 млн руб. в Нефтекамске.

По условиям торгов, победитель торгов обязан до 30 августа, в частности, установить системы видеонаблюдения, бортовые камни, аттракционы, заасфальтировать и озеленить дворовые территории.

Майя Иванова