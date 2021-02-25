Суд заочно арестовал сбежавшего за границу владельца сети «Корчма "Тарас Бульба"»

Пресненский суд Москвы заочно арестовал владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана. Бизнесмен объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.

«Пресненским районным судом удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана, которому заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ»,— приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда.

Напомним, в июле 2019 года Юрия Белойвана приговорили к двум годам колонии по делу о неуплате налогов. Ущерб составил 650 млн руб. Через несколько месяцев бизнесмена освободили по состоянию здоровья. В марте 2020 года следователи возбудили новое уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 57,3 млн руб. Тогда бизнесмен покинул Россию. Сначала он был объявлен в федеральный розыск, а затем в межгосударственный.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «В деле Юрия Белойвана появились новые подробности».