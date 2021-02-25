«Карамель» привела в колонию

Индустриальный районный суд Перми приговорил бывшего управляющего мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова к пяти годам лишения свободы. 20 января прошлого года в результате затопления полуподвального помещения мини-отеля погибли пять постояльцев, в том числе двое детей. Суд согласился с версией следствия и гособвинения, согласно которой предприниматель оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Сам осужденный вины не признал и намерен обжаловать приговор.

Уголовное дело в отношении Сергея Щербакова было возбуждено после того, как в ночь на 20 января 2020 года помещения мини-отеля «Карамель» оказались затопленными из-за прорыва трубопровода. В результате от ожогов погибли пять постояльцев, в том числе двое детей, еще троим был причинен тяжкий вред здоровью. Дело было возбуждено следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по Пермскому краю по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а позже передано для расследования в Главное следственное управление СКР.

Сам господин Щербаков через несколько часов после трагедии улетел в Стамбул. Но в итоге через десять дней он добровольно вернулся на родину, где был задержан, после чего решением суда отправлен в СИЗО. Затем факт отъезда неоднократно упоминался в суде при продлении ему меры пресечения.

Согласно окончательной версии следствия, полуподвальное помещение в хрущевке, где был в 2016 году размещен мини-отель, вообще не предназначалось для этих целей.

Ранее там находился пункт приема стеклопосуды. Но Сергей Щербаков провел незаконную перепланировку полуподвала, в результате чего в помещении появилось несколько номеров. При этом коридор «Карамели» был уже, чем предусматривают нормы пожарной безопасности, а конструкция полуподвала исключала возможность строительства эвакуационного выхода. В то же время помещения, где располагалась мини-гостиница, не были герметизированы. В результате после прорыва трубопровода с горячей водой теплоноситель затопил «Карамель».

Сам Сергей Щербаков свою вину категорически отрицал. По его мнению, никаких норм, запрещающих организовывать гостиницу в полуподвальном помещении, на момент трагедии не было.

Осужденный убежден, что в трагедии виноваты сотрудники ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК), которому принадлежал трубопровод, а также УК «Профи Дом», которая занималась содержанием здания.

Также обвиняемый и его защитники отмечали, что нарушение норм противопожарной безопасности повлиять на смерть людей не могло, поскольку они погибли не от огня и дыма, а в результате быстрого затопления помещений горячей водой. Более того, после проверки МЧС в отношении господина Щербакова был составлен административный протокол, также инспектор дал ему срок на устранение нарушений, который на момент трагедии не истек. При этом мини-гостиница затапливалась и ранее, в итоге арбитражный суд счел, что в этом виноваты ПСК и управляющая компания. В силу наличия договорных отношений с коммунальщиками Сергей Щербаков вправе был рассчитывать на безопасное и качественное оказание услуг, подчеркивала его защита.

В итоге следствие возбудило еще и уголовные дела в отношении сотрудников сетевой и управляющей компаний, а также инспектора МЧС, который проводил проверку мини-отеля.

Обвинение в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ), было предъявлено заместителю начальника службы эксплуатации ПСК Сергею Агееву. Главному инженеру УК «Профи Дом» Вячеславу Хилькову инкриминировано причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 118 УК РФ) и причинение смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Сотрудник МЧС Разиф Исмакаев обвинен в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). 25 февраля дело поступило в суд для рассмотрения по существу. Никто из троих обвиняемых своей вины не признает.

Что касается Сергея Щербакова, то его версию о причинах трагедии суд воспринял критически. Он согласился с доводами обвинения и следствия, что из-за конструктивных особенностей здания предприниматель в принципе не мог размещать там гостиницу. «В ходе проверки ГУ МЧС по Пермскому краю было установлено, что выявленные нарушения заведомо неустранимы. Щербаков вину в совершении административного правонарушения признал полностью и ее не оспаривал»,— отметил председательствующий.

Назначая наказание Сергею Щербакову, в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие трех малолетних детей, частичное возмещение вреда потерпевшим и принесение им извинений.

В итоге он был приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с управлением гостиницами, на два года. Также суд частично удовлетворил гражданские иски семерых потерпевших на сумму от 1 млн до 3 млн руб. Стоит отметить, что максимальная санкция ч. 3 ст. 238 УК РФ предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. При этом гособвинение предлагало приговорить Сергея Щербакова к шести годам колонии. Сам осужденный и его защита намерены обжаловать приговор.

Дмитрий Астахов, Пермь