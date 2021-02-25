В Ульяновской области общее количество заражений COVID-19 превысило 52 тысячи

По данным регионального оперштаба, в Ульяновской области общее количество заражений COVID-19, зафиксированных с начала пандемии (с учетом данных по Димитровграду от ФМБА, контролирующего город атомщиков), составило в четверг 52126 случаев. Это 4,24% от численности населения региона (по России этот показатель равен 2,9%, в Москве –7,8%).

Суточный прирост составил 116 случаев – это минимальный прирост с 11 октября 2020 года. Прирост на 100 тыс. населения (один из основных показателей для Роспотребнадзора) составил 9,43 случая (по России этот показатель равен 7,63). Коэффициент распространения инфекции равен 0,86 (снижение распространения). Выздоровевших за весь период пандемии – 45741 (96,32% от количества зараженных). Суточный прирост выздоровевших (201 случай) почти в два раза больше, чем при рост заражений, что свидетельствует о положительной динамике процесса выздоровлений и говорит о продолжающемся росте свободных ковидных коек.

Сергей Титов, Ульяновск