«Лыжню России» в ХМАО вновь перенесли из-за морозов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) из-за аномальных морозов во второй раз перенесли забеги «Лыжни России», сообщили в АУ «ЮграМегаСпорт». В Нефтеюганском районе мероприятие пройдет 27 февраля. В Кондинском районе, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Советском районе — 6 марта. В Урае, Лангепасе, Югорске, Нефтеюганске, Сургуте, Покачах, а также Сургутском и Березовском районах, «Лыжня России» пройдет 13 марта. Белоярский район примет спортсменов 20 марта, а Октябрьский район — 27 марта.

Напомним, накануне, 24 февраля, в Ханты-Мансийске был побит абсолютный температурный минимум. Температура воздуха в городе составила -39,2°, что на 2,9° ниже абсолютно минимального значения -36,3°, зафиксированного в 1912 году.