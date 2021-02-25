В Ханты-Мансийске побит абсолютный температурный минимум

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) 24 февраля был побит абсолютный температурный минимум. Как сообщил Ханты-Мансийский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в городе составила -39,2°, что на 2,9° ниже абсолютно минимального значения -36,3°, зафиксированного в 1912 году.

Отметим, что из-за сильных морозов уже несколько дней в школах города отменены занятия в школах.

Ранее в Югре объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. В Нижневартовском и Сургутском районах 25 и 26 февраля ожидается похолодание до -45°.

Илья Смирнов