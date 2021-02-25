Создание единого транспортного оператора в Ростове потребует выделения 2 млрд рублей ежегодно

На проведение транспортной реформы Ростову может потребоваться около 2 млрд руб., которые будет необходимо выделять ежегодно из городского бюджета. Об этом в интервью порталу DonNews сообщил заместитель главы администрации города Константин Солонский.

Как рассказал господин Солонский, реформа заключается в создании единого транспортного оператора, который «будет аккумулировать у себя деньги, которые граждане платят за проезд в общественном транспорте, а потом распределять их между АТП в зависимости от объёма и качества оказанных услуг».

«То есть когда пассажир заходит в автобус и платит за проезд, он платит муниципалитету. А уже муниципалитет потом оплачивает из этих денег каждый совершённый рейс, используя как деньги, полученные с пассажиров, так и средства бюджета»,— сказал Константин Солонский. Однако, по его словам, проблема заключается в том, что для такой системы может понадобиться дополнительное финансирование из городского бюджета. «Условному единому оператору не хватит на оплату работы АТП только тех денег, которые будут собраны с пассажиров. Придётся добавлять, за те же „пустые“ ночные рейсы например»,— сказал он изданию.

Наталья Шинкарева