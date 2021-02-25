ВТБ нарастил портфель средств VIP-клиентов в Ростовской области

ВТБ Private Banking в Ростове-на-Дону по итогам 2020 года увеличил портфель средств на 18%, до 89,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба банка. По ее информации, количество состоятельных клиентов в регионе превысило 880 человек (+10% за год). Наибольшим спросом у них пользовались продукты с высокой защитой капитала – облигации и акции компаний, регулярно выплачивающих дивиденды, инвестиционные облигации банка ВТБ. Кроме того, активно используются стратегии индивидуального доверительного управления и услуги персонального финансового консультирования. Выросли вложения VIP-клиентов в инвестиционные инструменты — 33% за год. Общий объем достиг 35,9 млрд руб.

Сергей Иванов