Проект модернизации петербургского нефтяного терминала признали стратегическим

В ходе совещания членов правительства Санкт-Петербурга с губернатором Александром Бегловым принято решение присвоить статус стратегического проекту модернизации перевалочного терминала для хранения нефтепродуктов на территории морского порта «Большой порт «СанктПетербург». Проект уже имеет дорожную карту и проектную документацию.

Об этом сообщила пресс-служба городского правительства. Кроме того, стратегическим признали и инвестора — АО «Петербургский нефтяной терминал». Общий объем инвестиций в объект составит более 5 млрд рублей. Срок реализации назначен на 2029 год.

В рамках модернизации в порту появится экологически безопасный комплекс по хранению светлых нефтепродуктов, в частности, новый резервуарный парк с технологией двойной защиты и универсальная железнодорожная эстакада. Губернатор Александр Беглов отметил, что проект позволит создать новые рабочие места.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что в 2020 году петербургский нефтяной терминал увеличил объем перевалки на 16%.