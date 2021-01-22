Петербургский нефтяной терминал увеличил объем перевалки на 16% в 2020 году

По итогам прошлого года, несмотря на сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса, Петербургский нефтяной терминал смог увеличить объем перевалки на 16,6% — до 9,2 млн тонн. При этом доля ПНТ в общем объеме перевалки нефтепродуктов через Большой порт Санкт-Петербург выросла с 79,9% до 80,4%.

Как сообщили в компании, большую часть перевалки составляют темные нефтепродукты (в основном мазут) — их было перегружено 5,6 млн тонн, что на 14% больше, чем в 2019 году. Светлых нефтепродуктов (керосина и дизельного топлива) было перегружено 3,5 млн тонн — на 22% больше, чем годом ранее.

Значительная часть всех нефтепродуктов была доставлена по железной дороге (84,8%). Доля доставки водным путем сократилась на 3,4% — до 4,6% в общей структуре поставок, в то время как автотранспортом было поставлено 10,6% нефтепродуктов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что грузооборот Большого порта Санкт-Петербург в 2020 году остался на уровне предыдущего года.