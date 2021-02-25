В медцентре нашлось что украсть

В Орле готовится к передаче в суд уголовное дело о хищениях при строительстве многопрофильного медицинского центра на базе областной клинической больницы. За полтора десятка лет объект стоимостью 3,4 млрд руб. так и не был достроен даже после смены нескольких подрядчиков. По версии регионального главка МВД, только в 2012–2014 годах при участии трех топ-менеджеров тверской и московской подрядных компаний на его возведении было похищено более 229 млн руб. Расследование уголовного дела началось пять лет назад и возобновилось прошлой осенью после задержания главы фирмы-генподрядчика. Обвиняемые не признают вину в инкриминируемых им деяниях.

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенническом хищении более 229 млн руб. при строительстве многопрофильного центра на базе областной клинической больницы. Как пояснили “Ъ” в ведомстве, после вручения документов обвиняемым дело передадут в Советский райсуд Орла.

На скамье подсудимых окажутся бывший генеральный директор тверского ЗАО «Союзинформ» Максим Селиванов, его заместитель Евгений Морозков и руководитель московского ООО «Стройком» Гагик Будагян. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, до десяти лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства исполнения госконтракта по строительству объекта в 2012–2014 годах. Его возведение начали еще в 2006-м. Через шесть лет объект попал в программу подготовки к 450-летию Орла, деньги на которую выделялись из федеральной казны.

К концу 2014 года на бульваре Победы должно было появиться здание из трех блоков на 11 и 12 этажей вместимостью почти 400 коек.

Подряд на строительство объекта стоимостью 3,4 млрд руб. в 2012 году выиграла фирма «Союзинформ», входившая в группу IT-компаний «Армада». В октябре 2015 года управление МВД по Орловской области возбудило уголовное дело о хищении более 229 млн руб. Как полагает следствие, предусмотренные контрактом обязательства в полном объеме исполнены не были, а отраженная злоумышленниками в актах выполненных работ стоимость оказалась завышена.

Расследование уголовного дела неоднократно приостанавливалось, в том числе в связи с розыском обвиняемых. В последний раз УМВД возобновило его 17 сентября 2020 года. В этот день экс-гендиректора обанкротившегося «Союзинформа» Максима Селиванова объявили в федеральный розыск, а через неделю задержали и заключили под стражу. Основанием для ареста предпринимателя стало то, что он долгое время не являлся в следственный орган, в том числе под предлогом занятости в судебных процессах и отсутствия денег на проезд.

Как рассказали “Ъ” источники в правоохранительных органах, поскольку обвиняемый не сообщал о своем местоположении, оперативная группа начала поиски с места его регистрации в деревне Бушмино Тверской области. Там обнаружить его не удалось. Следователи опросили продавщицу местного магазина, которая заявила им, что бизнесмен работает в Москве.

Как полагают силовики, в это время господин Селиванов на самом деле находился поблизости и был в курсе, что его разыскивает МВД. Тем не менее он сбежал от оперативников на автомобиле.

Адвокат предпринимателя Алексей Меркулов при избрании его доверителю меры пресечения настаивал, что предприниматель на самом деле не скрывался от следствия, а объявление в розыск было изготовлено исключительно для манипуляций со сроками предварительного расследования. Оперативно поговорить с господином Меркуловым не удалось: он не ответил на звонки “Ъ”.

В прокуратуре рассказали “Ъ”, что обвиняемые не признают вину в инкриминируемых им деяниях. Господин Селиванов находится под стражей, а Евгений Морозков и Гагик Будагян — под подпиской.

До передачи в суд этого уголовного дела было начато судебное следствие по другому делу — о хищениях при строительстве центра. Обвиняемым по нему выступает бывший гендиректор АО «АИЖК Орловской области» Сергей Кочергин. По версии следствия, через подконтрольное ООО «АСК Инжиниринг» он похитил на достройке медцентра 136 млн руб. Фирма стала подрядчиком объекта после разрыва контракта с «Союзинформом». Однако центр так и не был достроен, в том числе и при участии других подрядчиков.

Осенью прошлого года губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился выделить на достройку медцентра 3,5 млрд руб., основная часть этих средств поступит из федерального бюджета. Завершение строительства намечено на 2024 год. Сейчас, по словам господина Клычкова, продолжается актуализация проектно-сметной документации. По оценкам чиновников, после достройки в центре ежегодно будут лечиться 12 тыс. пациентов и выполняться 7 тыс. медицинских операций.

Сергей Толмачев, Воронеж