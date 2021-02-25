Ищем голос «на ощупь»

Музыкальная индустрия давно пересмотрела свой подход к видеоконтенту и релизам. Исполнители увели новинки из телеэфира, выбрав YouTube и TikTok площадкой для своих премьер. Эра MTV, концертов по ТВ и традиционных вокальных конкурсов подошла к концу. Зато настало время новых развлекательных шоу, в которых звездные гости и участники генерируют такие эмоции, каких мы раньше от них не видели. «Музыкальная интуиция» на ТНТ именно такое шоу.

Чем больше вокруг информации, тем сложнее удержать наше внимание. Мы смотрим сериал или шоу, успевая проверить оповещения, высвечивающиеся на экране телефона, или ответить на важное сообщение в переписке. Сегодня вся индустрия развлечений борется за наше внимание, а мы разрываемся между кучей возможностей — посмотреть сериал, глянуть новый выпуск хитового шоу или, может, послушать, о чем рассказывают в комнатах новой социальной сети Clubhouse? В условиях столь сильного информационного шума продюсеры контента ищут новые крючки, которыми можно зацепить зрителя и не отпускать его ни на секунду, пока он не досмотрит выпуск до конца.

Фото: ТНТ

Новинка субботнего эфира ТНТ «Музыкальная интуиция» такие крючки нашла. Это суперзвездный проект, сделанный в формате, которого мы еще не встречали на российском ТВ. Ведущий Азамат Мусагалиев собирает в студии две звездные команды, в каждой из которых один музыкант и два комика. Они располагаются напротив огромных ступеней, где стоят десять участников — простые люди, любящие петь, но не всегда делающие это хорошо. Их задача — убедить всех вокруг, что они точно попадают во все ноты, а звездам нужно отличить, кто действительно умеет петь, а кто пришел на шоу, потому что в караоке-ресторане уже внесли в черный список.

Выпуск состоит из четырех раундов, каждый из которых мог бы быть самостоятельным шоу. Здесь максимальная концентрация телеэкшена. Вначале звездные команды делают выбор по внешнему виду участников и фактам из их жизни. Примерно такой же принцип был в шоу «Интуиция» все того же ТНТ. В следующем раунде зрителям и звездам дают подсказку — они выбирают вокалистов по силуэту за ширмой, пока те поют (поют ли?). Затем Азамат подкидывает новую «наводку»: реальную демозапись участников из студии, но искаженную настолько, что порой даже песню сложно отгадать.

Фото: ТНТ

Чем больше мы знаем о тех людях, среди которых ищут вокалистов, тем сложнее очистить голову, положиться на интуицию и сделать правильный выбор. В финальном раунде вокалисты на правах капитанов звездных команд выбирают, с кем будут петь дуэтом. Они радуются как дети, если угадывают, и расстраиваются так, будто сорвался солд-аут на концерт, если наткнулись на безголосого участника.

К слову, о звездах. За счет свежего формата ТНТ привлек в студию «Музыкальной интуиции» тех, кто раньше на канал не заглядывал: даже Валерий Меладзе появился в одной команде с Мигелем и Екатериной Варнавой, а Сергей Чумаков угадывал вокалистов, слушая советы Дениса Дорохова и Евгения Чебаткова. Столь неожиданные комбинации открывают звезд с иной стороны: на «Музыкальной интуиции» они ведут себя так, будто в кругу друзей играют в «Монополию», а не сидят перед телекамерами в нарядной студии. Гости нервничают, вскакивают со своих мест, искренне удивляются, хватаясь за голову, подкалывают друг друга и пытаются сбить соперников с толку.

Фото: ТНТ

Впрочем, сложно сказать, что вызывает больший восторг — настоящий вокалист или приколист, который убедил всех своим видом, но затем спел хит Полины Гагариной «Спектакль окончен» так, что с его эмоций можно было бы собрать полноценный стикерпак для Telegram. Поэтому «Музыкальная интуиция» подкупает тем, что не пытается с серьезным видом найти звезд эстрады. Да и зрителей интересуют больше не исполнители, песни или конкурс вокалистов, а сам процесс игры — простой, увлекательный и искренний.

Музыкальная и игровая составляющие органично переплетаются с комедийной. ТНТ давно и исправно рождает главных звезд юмора в стране. С комедией на канале обращаются умело, поэтому в «Музыкальной интуиции» комики добавляют шоу легкости, помогают участникам раскрыться, а звездам музыки — раскрепоститься. Они вместе с Азаматом задают курс на максимальный позитив в студии.

Креативные продюсеры Константин Обухов и Даня Пронякина уже запускали на ТНТ вокальный конкурс «Песни», открыв таланты для лейблов Тимати и Максима Фадеева. Теперь они делают игровой формат, в котором перевернули механику «Голоса». Если раньше на ТВ искали вокалистов, не видя исполнителя, то теперь звезды ищут певцов, не слыша их голоса. Получается головоломка, в которой сложно полагаться на логику. Гости по привычке обращаются к Азамату со словами «Красавчик, помоги», на что он просит, наоборот, отключить голову и делать выбор, исходя только из своего чутья. Выбор этот приводит к непредсказуемым последствиям.

Фото: ТНТ

Традиционные вокальные конкурсы уже устарели и не делают прежнего рейтинга на центральных каналах, потому что не так важно, у кого тоньше слух и мощнее голос. Поэтому телепроектам нужно брать имеющиеся компоненты — музыка, звезды, эмоции простых людей — и складывать их по-новому. Тогда шоу не даст зрителю уткнуться в телефон и будет жить в интернете после эфира. «Музыкальная интуиция» с этой задачей легко справляется — у шоу есть все, чтобы стать хитом ТВ и вирусом сети, который разлетится по разным соцсетям.

Новое шоу ТНТ звучит свежо и выглядит привлекательным для любой аудитории: и для зрителей «Голоса» или «Маски», и для тех, кто привык следить за звездами ТНТ на YouTube. Самое главное — «Музыкальная интуиция» генерирует громадный поток позитива и искренних эмоций.

«Музыкальная интуиция» — с 27 февраля в 20:00 на ТНТ