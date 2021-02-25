Мэрия подняла цены на похороны в Самаре

Определены новые тарифы на погребение в Самаре. Они утверждены с 1 февраля текущего года. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, оформление бумаг на погребение осталось бесплатным. Предоставление и доставка гроба и других предметов для похорон теперь стоит 1 137,41 руб.

Кроме того, перевозка тела (останков) умершего на кладбище будет обходиться горожанам в 723,58 руб. Сумма самого погребения по новому документу составляет 4 563,99 руб.

Общая же стоимость гарантированного перечня похоронных услуг в Самаре теперь равна 6 424,98 руб. Ранее она составляла 6124,86 руб.

Георгий Портнов