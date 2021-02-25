Дума Каменска-Уральского назвала дату заседания по выборам мэра

Заседание думы Каменска-Уральского (Свердловская область), на котором планируется избрать нового главу города, состоится 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе местной думы.

Сегодня конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра зарегистрировала всех трех участников, которые ранее подали пакеты документов. Среди них: временно исполняющий обязанности мэра Алексей Герасимов, который считается основным претендентом на должность главы Каменска-Уральского, глава администрации Синарского района Алексей Ялунин и директор школы №25 Денис Миронов.

Напомним, пост мэра стал вакантным после ухода Алексея Шмыкова (руководил городом с марта 2016 года) на работу в правительство Свердловской области. В конце января он был назначен заместителем губернатора.