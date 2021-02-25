В Ленинградской области откроется еще 11 пунктов вакцинации

С пятницы, 26 февраля, в Ленинградской области начнут работу еще 11 пунктов вакцинации от COVID-19. Соответствующее поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. Также господин Дрозденко призвал увеличить объемы тестирования населения на заражение коронавирусом. «За праздничные и предпраздничные дни мы сократили объем», — отметил он.

Раннее “Ъ-СПб” сообщал, что число пациентов, госпитализируемых с COVID-19 по сравнению с пиком второй волны сократилось в Ленобласти почти втрое.