Украина обвинила руководителей Крыма в нарушении законов и обычаев войны

Генпрокуратура Украины предъявила обвинения главам Совмина и Госсовета Республики Крым в незаконной национализации государственного имущества, а также в нарушении законов и обычаев войны, сообщил руководитель прокуратуры АР Крым и Севастополя Игорь Поночовный.

По его словам, досудебное расследование установило, что подозреваемые приняли ряд незаконных решений по национализации госимущества, находящегося в госсобственности Украины. «К такому имуществу относится государственный концерн "Массандра", "Международный детский центр Артек" и государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз"»,— процитировала на Facebook слова господина Поночовного пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севастополя.

В пресс-службе также отметили, что председателю Совета министров и Госсовета Республики Крым сообщено о подозрениях в «совершении широкомасштабного и систематического присвоения общественного имущества, которое находится на территории оккупированного полуострова, по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)».

Напомним, в 2014 году данные должности в руководстве Крыма занимали Сергей Аксенов и Владимир Константинов.

В ответ на заявление украинской прокуратуры господин Аксенов заявил у себя в Facebook, что «именно Украина нарушает главный закон войны — не трогать мирное население». Он также отметил, что результатом «преступных», по утверждению Киева, действий глав Совмина и Госсовета Крыма стало успешное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы региона.

Александр Дремлюгин, Симферополь