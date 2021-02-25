Депутаты горсовета Липецка утвердили новую структуру мэрии облцентра

Депутаты горсовета Липецка на очередной сессии приняли изменения в структуре администрации облцентра, которые разрабатывались с прошлого года. Они коснутся, во-первых, упразднения должности одного из четырех заместителей главы администрации — того, что курирует территориальное управление, молодежную и внутреннюю политику, архивное дело, кадровую работу и муниципальную службу. Этот пост занимала Галина Пономарева.

Согласно изменениям, в структуре мэрии также будет создан департамент развития территорий, при этом планируется ликвидировать четыре управления территориальными округами. Основными структурными единицами департамента станут 17 управ (отделов). Как сообщалось ранее, управы должны будут «решать стандартные проблемы, а нестандартные передавать в департаменты».

Новая структура мэрии Липецка включила в себя главу города, трех заместителей главы администрации, в том числе первого заместителя, управляющего делами, 27 структурных подразделений, десять департаментов, 12 управлений и пять отделов.

Валерия Розбот