В Башкирии число вакансий для дворников увеличилось вдвое

С начала текущего года в Башкирии было открыто около 220 вакансий для дворников, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru Урал.

79% предложений было открыто в Уфе, также дворники требуются для компаний Стерлитамака и других городов республики.

«Чаще всего дворников и уборщиков в Башкирии ищут компании из отраслей «Услуги для бизнеса», «Розничная торговля» и «Гостиницы, рестораны». В 82% вакансий опыт работы не требуется. Обычно работодатели ищут дворников на полную занятость, лишь 11% вакансий предполагают работу по совместительству», — сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова. Возросший спрос на дворников она связывает с ограничением пассажирского сообщения с другими странами, так как ранее эти вакансии часто занимали мигранты, число которых в последнее время сократилось.

Средняя зарплата дворников и уборщиков в Башкирии — 25,8 тыс. руб. В среднем по России дворники зарабатывают 29,1 тыс. руб. В целом по стране с начала года открыто 13,29 тыс. вакансий дворников и уборщиков (в 2,2 раза больше, чем год назад).

Майя Иванова