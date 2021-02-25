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В Ленобласти не имеют работы 21 тыс. человек

В Ленинградской области насчиытвается 21 тыс. безработных, уровень безработицы составляет 1,96%. Еще в начале года он составлял 2,89%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

За первые два месяца 2021 года на биржу труда обратились 5,6 тыс. человек. Безработными признали 2,9 тыс. жителей. Соискателям выдали 13 тыс. направлений на трудоустройство, из них работу нашел каждый третий.

В настоящее время в базе вакансий области насчитывается 22 тыс. предложений, большинство их них — рабочие специальности.

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