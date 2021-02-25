Научить быть успешным: в Новосибирской области стартовал второй поток проекта «Школа фермера»

24 февраля 2021 года на площадках 15 субъектов Российской Федерации начался второй этап проекта «Школа фермера». В числе регионов-участников — два представителя Сибирского федерального округа: Новосибирская и Кемеровская области. По окончании этапа фермерские хозяйства смогут существенно повысить свою конкурентоспособность на региональном сельскохозяйственном рынке.

«Школа фермера» — образовательный проект, инициированный Россельхозбанком (РСХБ), он реализуется с участием Министерства сельского хозяйства РФ, властей регионов и аграрных вузов. Во втором потоке проекта обучение пройдут 352 слушателя, том числе более 20 — из Новосибирской области. Старт новому образовательному этапу дали заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

По словам Оксаны Лут, российские фермеры — это хорошая опора развития сельского хозяйства, и государство старается прикладывать все усилия, для того чтобы развитие фермеров было еще более успешным. «„Школа фермера“ — такой инструмент, который сегодня позволяет получить новые компетенции фермерам 15 регионов, а впоследствии станет общефедеральной образовательной площадкой»,— сказала она.

Борис Листов подчеркнул, что главная цель проекта — помочь людям реализовать себя, запустить собственный бизнес. «У многих есть большое желание работать. Однако не всегда хватает знаний, но главное — необходимых навыков. А нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли и привнесут в нее новый драйв»,— сказал господин Листов. По его словам, РСХБ намерен принять участие в реализации лучших бизнес-планов выпускников образовательного проекта.

Новосибирские фермеры стали пионерами проекта «Школа фермера» осенью 2020 года. Темой первого потока было мясное скотоводство. Второй поток предполагает повышение компетенций в сфере переработки и реализации продукции, а также оптимизации затрат фермерских хозяйств посредством кооперации. В ходе теоретических и практических занятий будут представлены современные технологии содержания крупного рогатого скота, переработки мяса и молока. Кроме того, новосибирские фермеры ознакомятся с преимуществами, которые дает кооперация, и получат информацию по организации сбыта и логистики продукции.

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, представляющий региональное правительство на церемонии запуска второго потока «Школы фермера», отметил рост востребованности проекта среди новосибирских сельхозпроизводителей.

«Если в первом потоке конкурс был два человека на место, то в этом — уже четыре»,— поделился информацией Лещенко. По его мнению, образовательный проект получает дальнейшее динамичное развитие.

В свою очередь, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанка» Станислав Тишуров сообщил, что почти треть выпускников «Школы фермера» являются клиентами РСХБ.

«Два сельхозтоваропроизводителя уже получили кредиты на пополнение оборотных средств. При этом люди очень аккуратно работают с деньгами, я бы сказал, консервативно подходят к вопросу финансирования. Мы ведем выпускников проекта, практически со всеми выпускниками первого потока у меня были встречи, банк будет поддерживать начинания слушателей»,— сказал Станислав Тишуров. Он добавил, что первые лекции второго потока в Новосибирской области проведут сотрудники Россельхозбанка.

Обучение в регионе будет проводиться на базе аграрного университета (НГАУ), продолжительность курса составит 298 учебных часов, треть из них отведена на практическую отработку полученных знаний. Запланировано проведение цикла мастер-классов и посещение наиболее успешных агропредприятий региона, в частности, одного из животноводческих комплексов компании «Сибирская Нива», а также региональных фермерских хозяйств.

По данным Евгения Лещенко, в Новосибирской области зарегистрировано 2080 фермерских хозяйств. Из них сдают годовую отчетность и используют различные меры господдержки 1097. В подавляющем большинстве такие хозяйства занимаются растениеводством — доля этого сегмента в 2020 году составила 81,5% в общей структуре реализации региональной фермерской продукции. «У крупных производителей ситуация противоположная — 60% их рынка составляет продукция животноводства. Мы рассчитываем, что участие в образовательном проекте „Школа фермера“ позволит нарастить показатели фермерских хозяйств в части производства и реализации мясной и молочной продукции»,— сказал глава регионального минсельхоза.

Лещенко отметил необходимость повышения конкурентоспособности фермерских хозяйств для успешной работы на едином рынке с крупными сельхозпроизводителями. Он уточнил, что видит ресурсы такого повышения в консолидации объемов продукции, выводимой на рынок фермерскими хозяйствами, а также в углублении степени переработки сырья, включая организацию кооперативных перерабатывающих производств. По мнению Евгения Лещенко, «Школа фермера» позволит реализовать эти пути роста конкурентоспособности.

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