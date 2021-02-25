На Кубани продажи китайских автомобилей с пробегом в январе 2021 года выросли на 39%

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 314 автомобилей производителей из КНР. Это на 38,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных аналитического агентства «Автостат Инфо».

По этому показателю Кубань заняла первое место в РФ с долей рынка в 5,07%. В топ-3 регионов также попали Башкирия – 267 подержанных китайских автомобилей и Свердловская область – 254 автомобиля. Краснодарский край по итогам первого месяца также стал лидером по динамике роста продажи среди топ-10 регионов по количеству реализуемых б/у авто из Китая.

Всего в России в январе 2021 года продали 6,2 тыс. подержанных китайских автомобилей – на 9,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, жители Краснодарского края за 2020 год приобрели 3999 подержанных автомобилей, произведенных в КНР. Это на 3% больше, чем годом ранее. По этому показателю Кубань также была лидером среди всех регионов РФ.

Алексей Белянин