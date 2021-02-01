В 2020 году Кубань стала лидером по продажам подержанных китайских автомобилей

Жители Краснодарского края за 2020 года приобрели 3999 подержанных автомобилей, произведенных в КНР. Это на 3% больше, чем годом ранее, сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

По объемам продаж Кубань занимает первое место в России с долей рынка в 4,77%. В топ-3 также входят Башкирия (3796) и Свердловская область (3678). Всего в 2020 году в России продали 83,9 тыс. подержанных автомобилей китайских производителей – на 6,2% больше, чем годом ранее. Самыми популярными моделями у потребителей стали Cherry Tiggo, Lifan X60 и Great Wall Hover.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, В Краснодарском крае в ноябре 2020 года продали 313 автомобилей китайских производителей. Это на 179,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом в январе-декабре 2020 года на Кубани продали 238,3 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин