«У нас амбициозные планы, и есть все для их реализации»

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую и экономическую ситуацию в стране, ПАО «НИТЕЛ» выполнило трехлетнюю программу государственного оборонного заказа, заключило восемь новых госконтрактов, увеличило объемы производства, полностью реализовало инвестиционные планы и повысило зарплату сотрудникам. Какие новые задачи ставит перед собой завод, рассказывает генеральный директор ПАО «НИТЕЛ» Сергей Самойлов.

— Сергей Борисович, в начале февраля в Индии прошла международная авиационно-космическая выставка AeroIndia 2021, на которой Россия представила более 200 образцов военной техники и оружия. Какой продукцией был представлен на выставке НИТЕЛ?

— АО «Рособоронэкспорт» впервые за рубежом представило нашу радиолокационную станцию (РЛС) П-18-2 «Прима» — результат совместной работы НИТЕЛа и ПАО «НПО «Алмаз». Это высокомобильная РЛС, выполнена на современной элементной базе. Станция предназначена для обнаружения, сопровождения, измерения координат и определения государственной принадлежности воздушных объектов. РЛС «Прима» работает в метровом диапазоне волн, который позволяет видеть воздушные объекты, выполненные по технологии Steаlth (технологии снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения за счет специальной геометрической формы и использования радиопоглощающих материалов и покрытий). Пределы работы РЛС «Прима» по дальности составляют 400 км и по углу места — 45 градусов. Минимальная дальность обнаружения составляет 500 м.

— Чем принципиально отличается РЛС «Прима» от других станций, выпускаемых НИТЕЛом?

— Если говорить о самом существенном, главные преимущества «Примы» в том, что она высокомобильна, компактна и недорога для РЛС такого класса. Принципиальным отличием является то, что на «Приме» впервые реализована система автоматического свертывания (развертывания) изделия, что позволяет подготовить РЛС к работе за пять минут. Она укомплектована системами автоматического ориентирования РЛС, обладает секторным режимом обзора пространства и двухчастотным режимом зондирования, обеспечивающим уверенное сопровождение целей в условиях сложной помеховой обстановки. Станция сопряжена с современными цифровыми автоматизированными системами, в том числе по радиоканалу. Кроме того, она способна обнаруживать и автоматически сопровождать малоскоростные и малозаметные воздушные объекты на фоне отражений от местных предметов и метеообразований.

— Как часто НИТЕЛ участвует в зарубежных выставках? Насколько это продуктивно?

— Наша продукция регулярно представляется за рубежом. В 2020 году, из-за пандемии коронавируса запланированные выставки не состоялись. Но уже в конце прошлого года «Рособоронэкспорт» начал активно рекламировать нашу РЛС «Прима». Для заинтересовавшихся были сформированы коммерческие предложения. «Прима» уже побывала в Индии, а с 21 по 25 февраля пройдет крупная выставка в Абу-Даби, где также будет представлена наша продукция. В России планируется провести международные выставки «Армия» и «Макс», на которые мы уже официально приглашены. На них приезжает много иностранных представителей и ПАО «НИТЕЛ» будет полезно принять в них участие.

— Есть ли у зарубежных партнеров интерес к продукции ПАО «НИТЕЛ»?

— НИТЕЛ имеет хорошую репутацию у иностранных заказчиков и давно поставляет продукцию за рубеж. Наши РЛС традиционно отличаются высоким качеством, поэтому обращения заказчиков в гарантийные и постгарантийные сроки крайне редки и связаны с мелким ремонтом или с просьбами поставить дополнительные комплекты запасного имущества (ЗИП).

— Какова доля экспортных заказов в портфеле предприятия?

— Доля экспорта существенная. Наша продукция востребована. Соотношение цены и качества — важнейший аргумент при продвижении продукции ПАО «НИТЕЛ» на рынке. Все внедряемые доработки являются большим плюсом для наших изделий. С уверенностью могу сказать, что мы делаем простые в эксплуатации РЛС, которые служат потребителю десятилетиями.

— В течение 2020 года действовали ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, удалось ли предприятию выполнить ГОЗ?

— В рамках реализации «Государственной программы вооружения до 2027 года» в 2020 году предприятие в полном объеме исполнило трехлетние контракты 2018–2020 годов и заключило восемь новых государственных контрактов на 2020–2023 годы.

Несмотря на сложные условия, вызванные пандемией и, как следствие, резким ухудшением кооперационных поставок, по важнейшему

показателю — объему отгруженной продукции — предприятию удалось выйти на уровень 10,2 млрд руб. Объем отгруженной продукции в 2021 году планируется увеличить до 11,6 млрд руб., что на 14,2% выше уровня 2020 года.

— Проводит ли завод модернизацию выпущенных ранее изделий? Выпускает ли новые виды продукции?

— Наряду с серийным производством новейших образцов радиолокационной техники, предприятие активно проводит работы по глубокой модернизации ранее выпущенных изделий. Важным и ответственным направлением деятельности являются опытно-конструкторские работы (ОКР), позволяющие поддерживать качество выпускаемой продукции на конкурентоспособном уровне.

В 2020 году ПАО «НИТЕЛ» провело квалификационные испытания и постановку на серийное производство модернизированной радиолокационной станции 55Ж6УТ. При улучшении тактико-технических характеристик, удалось снизить ее стоимость на 18% относительно стоимости ранее выпускаемого аналога.

В 2020 году завершилась разработка конструкторской документации, разработана и утверждена программа и методика типовых испытаний для ремонта с модернизацией сразу двух изделий, предназначенных для Министерства обороны РФ. Сейчас по разработанной документации провели подготовку производства, изготовили составные части станций. В этом месяце завершается сборка и начинается электроотработка обеих РЛС.

— Инвестировал ли НИТЕЛ в обновление производственных мощностей в прошлом году? Какие планы у предприятия на 2021 год?

— Ежегодно для повышения эффективности производства и качества выпускаемой продукции, снижения энергозатрат, предприятие инвестирует значительные средства в свое развитие. Так, объем затрат на проведение техперевооружения и модернизацию ранее выпущенных изделий в 2020 году составил 224,2 млн руб. В 2021 году на эти цели планируется направить 270 млн руб.

Если говорить об основных направлениях инвестирования, в 2020 году значительное внимание было уделено модернизации гальвано-окрасочного производства. Мы приобрели большое количество измерительных приборов для наладки, регулировки и сдачи аппаратуры радиолокационных станций, полуавтоматическое сварочное оборудование.

Традиционно существенное внимание уделяем обновлению и модернизации механического производства. Часть инвестиций направлена на обновление программного обеспечения, в том числе, для станков с ЧПУ и 3D-конструирования. Весомые поставки были произведены в цех печатных плат для того, чтобы мы могли самостоятельно изготавливать печатные платы 4–5 классов. В заготовительное производство приобрели гидравлические ножницы с толщиной реза 25 мм и длиной реза 3000 мм. Кроме того, у нас появился новый пневматический молот на 350 тонн сил. Все это качественное оборудование, позволяющее соответствовать современному уровню производства.

В 2021 году объем инвестиций в модернизацию мы планируем увеличить на 20% к уровню прошлого года. Стратегия развития предприятия будет сохранена. Мы продолжим вкладываться в приобретение нового оборудования, ремонт зданий и сооружений, проведение опытно-конструкторских работ для расширения модельного ряда выпускаемых изделий, поддержания их тактико-технических характеристик на мировом уровне.

— В 2020 году многие предприятия и компании сокращали штат сотрудников и урезали заработные платы. Какая ситуация сложилась на НИТЕЛе?

— Средняя заработная плата по предприятию за 2020 год составила 72695 руб., что на 7,5% выше уровня 2019 года. Для повышения материальной заинтересованности производственных рабочих–сдельщиков в 2021 году их тарифная сетка повысится на 11%.

— В прошлом году по указу президента вы получили государственную награду — Орден Почета. За что вас наградили?

— Эта награда была вручена за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности России. И в первую очередь ее надо рассматривать как признание руководством страны заслуг всего коллектива ПАО «НИТЕЛ». У нас амбициозные планы, и я уверен, что есть все для их реализации.